Лавров: «Спартак» отражает душу русского человека
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал итоги матча 30-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.
«Товарищ меня спрашивал: «ты правда хочешь поехать на игру?» Потому что статистика моего присутствия на матчах в минусе. Как только я приезжаю, в большинстве случаев «Спартак» проигрывает», — сказал Лавров.
Функционер также отметил, что со стороны «Спартака» не было желания победить в этом матче.
«Сегодня не видно было желания, это жаль. Тем и славен «Спартак», мы его любим за это.
«Спартак» отражает душу русского человека — сегодня ты можешь быть наверху, а завтра все провалится. Уверен, что и дальше нужно болеть за него», — добавил он.
Ранее исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко подвел итоги сезона в Российской футбольной премьер-лиге.