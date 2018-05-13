Лавров: «Спартак» отражает душу русского человека

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал итоги матча 30-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.

«Товарищ меня спрашивал: «ты правда хочешь поехать на игру?» Потому что статистика моего присутствия на матчах в минусе. Как только я приезжаю, в большинстве случаев «Спартак» проигрывает», — сказал Лавров.

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Функционер также отметил, что со стороны «Спартака» не было желания победить в этом матче.

«Сегодня не видно было желания, это жаль. Тем и славен «Спартак», мы его любим за это.

«Спартак» отражает душу русского человека — сегодня ты можешь быть наверху, а завтра все провалится. Уверен, что и дальше нужно болеть за него», — добавил он.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко подвел итоги сезона в Российской футбольной премьер-лиге.