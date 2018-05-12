Уткин в резкой форме высказался по поводу Черчесова

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказал свое мнение по поводу расширенной заявки сборной России на чемпионат мира — 2018, передает «Советский спорт».

«Наверное, мне нужно что-то сказать относительно состава сборной России, оглашенного главным тренером Черчесовым. Но я пока не могу. Много частностей схожего свойства. Вот в качестве примера. Как может Черчесов сказать 2 мая: «Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он удержал Мохаммеда Салаха? Можно. Потому что...» и так далее», — рассказал Уткин.

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Российского комментатора возмутил тот факт, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов в итоге не заявил Комбарова, который якобы способен сдержать Салаха.

«Сказав это в районе 2 мая, 11 мая Черчесов не включает Дмитрия Комбарова в расширенный список кандидатов в сборную. Для этого нужно уточнить, существует ли в русском языке выражение «клинический (идиот)».

Уточнив это, я должен поинтересоваться, не наступает ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим (идиотом) без медицинского заключения на руках. Если наступает, надо понять, потяну ли я ее. Готов рискнуть.

И еще важно, наступает ли уголовная ответственность за разглашение медицинской тайны. Вне зависимости от всего этого я совершенно уверен, что до 2016 года клинические (идиоты) к управлению сборной России/СССР не допускались» — добавил журналист.

Ранее Черчесов рассказал о конфликте с нападающим тульского «Арсенала» Артемом Дзюбой.