Форвард «Спартак» Зе Луиш может сыграть в дерби против «Динамо»
Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Зе Луиш 9 мая приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, после игры 28-го тура чемпионата России против пермского «Амкара» у форварда красно-белых было диагностировано мышечное повреждение, из-за которой он не смог принять участие в матче против «Ростова».
Реклама
Также стало известно, что защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков по-прежнему занимаются по индивидуальной программе.
В матче последнего тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» на домашнем стадионе сразится с «Динамо». Встреча пройдет 13 мая, начало матча в 14:00 мск.
Ранее стал известен главный арбитр матча «Спартак» — «Динамо».