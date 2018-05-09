Форвард «Спартак» Зе Луиш может сыграть в дерби против «Динамо»

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Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Зе Луиш 9 мая приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, после игры 28-го тура чемпионата России против пермского «Амкара» у форварда красно-белых было диагностировано мышечное повреждение, из-за которой он не смог принять участие в матче против «Ростова».

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Также стало известно, что защитник Никола Максимович и полузащитник Денис Глушаков по-прежнему занимаются по индивидуальной программе.

В матче последнего тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» на домашнем стадионе сразится с «Динамо». Встреча пройдет 13 мая, начало матча в 14:00 мск.

Ранее стал известен главный арбитр матча «Спартак» — «Динамо».