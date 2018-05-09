«ПСЖ» в четвертый раз подряд выиграл Кубок Франции
«ПСЖ» обыграл «Ле-Эрбье» со счетом 2:0 в финальном матче Кубка Франции, который проходил в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче открыл полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо. Затем Эдинсон Кавани сумел реализовать пенальти на 74-й минуте.
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«ПСЖ» в 12-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции.
Футбол. Кубок Франции. Финал
«Ле-Эрбье» (Ле-Эрбье) — «ПСЖ» (Париж) — 0:2
Голы: 0:1 – Ло Чельсо – 26,
0:2 – Кавани – 74 (пен)