Малкин может не сыграть за сборную России на чемпионате мира — 2018

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, вероятнее всего, из-за травмы не сможет помочь национальной сборной России на чемпионате мира — 2018 в Дании, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил тренер американской команды Сергей Гончар.

«Медобследование для игроков команды будет на этой неделе. Думаю, у Евгения вряд ли получится принять участие в чемпионате мира, потому что он играл с травмой. Но решение, естественно, принимать ему», — заявил он.

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В текущем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 78 матчей, в которых отметился 42 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. В плей-офф он сыграл девять матчей, забросив четыре шайбы и сделав столько же голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» потерпел поражение в полуфинальной серии от «Вашингтона».