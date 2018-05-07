Чемпион России в составе «Локомотива»: задачей на сезон было занять пятое место

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Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Игорь Денисов выразил мнение, что победа «железнодорожников» в чемпионате России сезона-2017/18 стала неожиданностью как для игроков и тренерского штаба команда, так и для общественности.

«Мы в этом году сделали практически невозможное. Мне так кажется. Мы стали чемпионами — никто на это не рассчитывал. Задача стояла занять пятое место. Но так сложилось, что мы первые», — цитирует Денисова газета «Известия».

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«Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче 29-го тура РФПЛ со счетом 1:0 и досрочно стал чемпионом России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.