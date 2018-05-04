СБР опротестует решение по дисквалификации Глазыриной в CAS

Союз биатлонистов России не согласен с дисквалификацией российской биатлонистки Екатерины Глазыриной и намерен отстаивать права спортсменки в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

Глазырина была отстранена от участия в соревнованиях в феврале 2017 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

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Все достижения Глазыриной в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, аннулированы.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил.