«Реал» и «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

С первых минут в составе «Реала» выйдут Кейлор Навас, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лукас Васкес, Лука Модрич, Матео Ковачич, Тони Кроос, Марко Асенсио, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

«Бавария» представлена следующими игроками: Свен Ульрайх, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Давид Алаба, Корентин Толиссо, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, Хамес Родригес, Франк Рибери и Роберт Левандовски.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча начнется в 21:45 мск.

TEAM NEWS:



- Lucas Vázquez starts at right-back for Real Madrid

- Kovačić preferred to Casemiro in midfield

- Asensio & Benzema join Ronaldo in attack#UCL pic.twitter.com/YG7ZwrBJHN