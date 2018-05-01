Российский арбитр рассудит полуфинал Лиги Европы

Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым назначена на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и французским «Марселем», сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), вместе с Карасевым матч обслужат Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин, Сергей Иванов и Игорь Демешко.

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Первый матч во Франции завершился победой «Марселя» со счетом 2:0.Ответная встреча состоится в Зальцбурге 3 мая, в 22:05 мск.

Карасев уже работал на матчах плей-офф Лиги Европы, он обслуживал встречу между мадридским «Атлетико» и лиссабонским «Спортингом» в рамках четвертьфинала турнира. Тогда победу со счетом 2:0 одержал испанский клуб.