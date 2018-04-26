Президент Бразилии принял приглашение посетить ЧМ-2018 по футболу в России

Президент Бразилии Мишел Темер принял приглашение президента России Владимира Путина посетить чемпионат мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время телефонного разговора президент Путин пригласил президента Темера на чемпионат мира. Президент Темер принял это приглашение. Они не обговорили только даты визита», — сказали в пресс-службе главы южноамериканской республики.

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Ранее открылось голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды.