Колобков рассказал о готовности ВФЛА к восстановлению

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила практически все критерии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и готова к восстановлению. Слова специалиста передает ТАСС.

«Мы и ИААФ стремимся, чтобы полноценно вернуть федерацию и спортсменов на все соревнования. Есть ряд вопросов, которые нужно решить, но по которым у нас разное понимание», — заявил чиновник.

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Колобков также отметил, что ВФЛА совершенно обоснованно претендует на восстановление.

«Договорились, что будем продолжать наше общение на регулярной основе. Надеюсь, что мы сможем вместе с ИААФ выйти из сложного положения, в котором находится наша федерация.

Считаю, что все критерии либо выполнены, либо находятся в решающей стадии выполнения. Наша федерация готова и совершенно обоснованно претендует на то, чтобы быть восстановленной», — подчеркнул функционер.

Ранее три российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в ИААФ на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе.