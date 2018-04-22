«Барселона» разгромила «Севилью» и в 30-й раз выиграла Кубок Испании

«Барселона» в Мадриде обыграла «Севилью» в финале Кубка Испании со счетом 5:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

Нападающий в составе «Барселоны» Луис Суарес в первом тайме оформил дубль.

Также голами в составе победителей отметились форвард Лионель Месси и полузащитники Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

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Это четвертая подряд победа каталонского клуба в Кубке Испании, а также 30-я в истории, что является рекордом по этому показателю.

Кубок Испании. Финал

Севилья (Севилья) — Барселона (Барселона) — 0:5

Голы: 0:1 – Суарес – 14, 0:2 – Месси – 31, 0:3 – Суарес – 40, 0:4 – Иньеста – 52, 0:5 – Коутиньо – 69 (пен)