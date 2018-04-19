ЦСКА и «Зенит» гарантировали себе участие в еврокубках

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» гарантировали себе участие в еврокубках в сезоне-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Армейцы в домашнем перенесенном матче 23-го тура чемпионата России нанесли разгромное поражение пермскому «Амкару» (3:0), а «Зенит» вырвал победу в Санкт-Петербурге над столичным «Динамо» (2:1).

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После 26 матчей РФПЛ у обоих клубов по 48 очков в активе.У занимающей шестое место «Уфы» (35) и находящегося на седьмой строчке тульского «Арсенала» (35) нет шансов догнать эти команды.

ЦСКА в 17-й раз подряд вышел в еврокубки.

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура.