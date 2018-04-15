Россиянин Сироткин финишировал 15-м на Гран-при Китая «Формулы-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин занял 15-е место по итогам гонки Гран-при Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Этот результат стал лучшим в карьере россиянина.

Победу одержал австралийский гонщик команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занят гонщик «Мерседеса» Вальтери Боттас. Третьим к финишу пришел пилот «Феррари» Кими Райконен. Обладетель поул-позиции по итогам квалификации Себастьян Феттель на «Феррари» финишировал восьмым.

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Автоспорт. Формула-1. Гран-при Китая

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 56 кругов

2. Вальтери Боттас («Мерседес») — +8.894

3. Кими Райконен («Феррари») — +9.637...

8. Себастьян Феттель («Феррари») — +35.286 ...

15. Сергей Сироткин («Уильямс») — +58.241