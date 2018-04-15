Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Во втором матче серии первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) на счету Кучерова три очка (одна шайба и две передачи). «Тампа» ведет в серии со счетом 2:0.

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Первой звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который в победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) набрал шесть очков (три гола + три передачи), став самым молодым и 11-м игроком в истории, который сумел набрать шесть очков в матче плей-офф НХЛ.

Замкнул тройку его одноклубник Патрис Бержерон, отметившийся во встрече с «Торонто» четырьмя результативными передачами. «Бостон» ведет в серии со счетом 2-0.