Полиция не может определить подозреваемых в нападении на кортеж Мейвезера

Полиция Атланты не находит подозреваемых в нападении на кортеж, в котором находился американский боксер Флойд Мейвезер, передает «Советский спорт».

Как сообщает портал BoxingScene, на данный момент правоохранительные органы считают атаку на кортеж Мейвезера запланированным. При этом версии и мотивы, которые преследовали нападавшие, полиции на данный момент не известны. Также отмечается, что сам Мейвезер пока не дал показаний по делу о нападении.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли кортеж с 41-летним американским боксером. По информации Atlanta Journal-Constitution, в результате стрельбы был ранен в ногу телохранитель Мейвезера. Боксер во время нападения не пострадал.