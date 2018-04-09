Определились все пары плей-офф НХЛ
Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.
В Восточной конференции сыграют: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».
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Пары Западной конференции выглядят следующим образом: «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш», «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс».
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 11 апреля.
Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 49-ю шайбами стал лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата.