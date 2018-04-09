Получивший тяжелые травмы при падении велогонщик Голартс скончался в больнице

Упавший во время гонки «Париж-Рубе» бельгийский велогонщик Михел Голартс скончался в больнице из-за полученных тяжелых травм. Об этом сообщает ТАСС.

По информации команды Veranda's Willems-Crelan, за которую он выступал, Голартс скончался после остановки сердца.

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«Он умер в больнице в Лилле в окружении членов своей семьи и любимых. Причиной смерти стала остановка сердца. Врачи ничего не смогли сделать», — говорится в сообщении.

Бельгиец упал во время гонки, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия. В результате происшествия у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем. Голарт потерял сознание. Подоспевшая бригада спасателей, сопровождающих гонку, попыталась немедленно реанимировать спортсмена.

Затем он был оперативно доставлен вертолетом в госпиталь крупнейшего города северной части Франции — Лилля.