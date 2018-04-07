Галактионов покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата»

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Михаил Галактионов подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«После матча 25-го тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на не впечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расставаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт», — заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

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Также чиновник заявил о том, что понимает причину такого решения Галактионова.

«С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно, в ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера. После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку», — добавил он.

Ранее казанский «Рубин» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.