В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов

В Канаде автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду «Гумбольдт Бронкос», попал в аварию, сообщает FoxNews.

Отмечается, автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии скончались несколько хоккеистов команды. Происшествие случилось рядом с городом Тисдейл, куда игроки «Гумбольдт Бронкос» направлялись на очередной матч с «Нипавин Хоукс». О точном числе пострадавших не сообщается.

Руководство «Хоукс» уже заявило об отмене матча.

Возраст хоккеистов, которые присутствовали в клубном автобусе, варьируется от 16 до 21 года.

На данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Полиция и следователи выясняют причины трагедии.

UPDATE: RCMP in Sask. are confirming fatalities. We're expecting an update soon. Here's the statement from police. pic.twitter.com/ujXMDoxCUw