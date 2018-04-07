UFC опубликовал видео нападения Макгрегора на автобус с Нурмагомедовым

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на своем канале в YouTube опубликовала видеозапись, на которой запечатлено нападение ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 233, передает газета «Известия».

Макгрегор и несколько людей из его команды, в том числе спарринг-партнер Артем Лобов напали на автобус со спортсменами. Отмечается, что в транспорте находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, у которого недавно произошел конфликт с Лобовым в отеле.

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Позже ирландец сдался полиции Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в суде Нью-Йорка завершились слушания по делу Макгрегора, который был задержан за нападение на автобус со спортсменами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По информации ESPN, Макгрегор был освобожден под залог в размере $50 тысяч.