Впервые с 2012 года российский хоккеист набрал сто очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Баффало Сэйбрз», а также отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.

Для Кучерова этот гол и пас позволили достичь отметки в сто очков в течение сезона «регулярки». На его счету 39 заброшенных шайб и 61 голевая передача.

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Кучеров стал шестым российским игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 100 очков за сезон. Последним из россиян этого добился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в сезоне-2011/12. Также сто очков набирали российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, экс-игрок «Баффало» Александр Могильный, Павел Буре и Сергей Федоров.

Ранее сообщалось, что Кучеров впервые в карьере набрал сто очков в регулярном первенстве НХЛ.