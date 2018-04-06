22 российских спортсмена получили терапевтические исключения в 2017 году

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов (TUE) в 2017 году получили 22 российских спортсмена. Слова Гануса приводит ТАСС.

«В этом направлении ведется большая работа, это одно из направлений, на которое мы обращаем особое внимание. С одной стороны, мы должны уберечь спортсменов, чтобы они не умирали, с другой — исключить притворность, чтобы запрещенные субстанции не употреблялись обманным путем», — отметил гендиректор.

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Он сообщил, что исключения в прошлом году подало 98 прошений от российских спортсменов.

«Сотрудники агентства прошли специальное обучение в Финском антидопинговом агентстве по теме выдачи терапевтических исключений», — добавил Ганус.

РУСАДА по причине отсутствия соответствия кодексу WADA последние два года работает под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).