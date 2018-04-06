Передача Дадонова помогла «Флориде» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» добилась победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Джаред Макканн. У гостей шайбы забросили Райан Донато и Дэнтон Хайнен.

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Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.

Для голкипера «Пантерз» Роберто Луонго эта встреча стала 1000-й в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (США, Санрайз) — «Бостон Брюинз» (США, Бостон) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

1:0 — Барков (Дадонов, Экблад) — 07:42;

2:0 — Ватрано (Бьюгстад) — 09:34;

2:1 — Донато (Круг, Маршан) — 15:19 (5x4);

2:2 — Хайнен (Крейчи, Дебраск) — 22:11;

3:2 — Макканн (Мэтисон, Севьюр) — 54:23