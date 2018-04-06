Передача Дадонова помогла «Флориде» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ
«Флорида Пантерз» добилась победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Джаред Макканн. У гостей шайбы забросили Райан Донато и Дэнтон Хайнен.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отдал результативную передачу.
Для голкипера «Пантерз» Роберто Луонго эта встреча стала 1000-й в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (США, Санрайз) — «Бостон Брюинз» (США, Бостон) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Барков (Дадонов, Экблад) — 07:42;
2:0 — Ватрано (Бьюгстад) — 09:34;
2:1 — Донато (Круг, Маршан) — 15:19 (5x4);
2:2 — Хайнен (Крейчи, Дебраск) — 22:11;
3:2 — Макканн (Мэтисон, Севьюр) — 54:23