Экс-игрок ЦСКА: у армейцев есть шансы, «Арсенал» только на шестом месте в АПЛ

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Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Слова экс-футболиста приводит RT.

«Что значит нет шансов? Говорить так — неуважение по отношению к российскому коллективу. ЦСКА способен выбираться из довольно сложных ситуаций.

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Как минимум подопечные Виктора Гончаренко окажут лондонцам достойное сопротивление, а может, и добьются положительного результата. На каком месте «Арсенал» идет в чемпионате Англии? На шестом? То-то и оно!» — заявил Кириченко.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.