Шарапова появилась на публике со своим избранником
Росийская теннисистка Мария Шарапова была замечена в компании основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на безымянном пальце правой руки у Шараповой было кольцо.
Ранее Федерация тенниса России (ФТР) подтвердила информацию о том, что Мария Шарапова возобновила тренировки под руководством Томаса Хогстедта.
@MariaSharapova, Alexander Gilkes and Estelle La Porte shopping in the Hamptons in New York City yesterday ���� pic.twitter.com/mREQhLIEVs— Sharapova Daily (@SharapovaDaily) 2 апреля 2018 г.