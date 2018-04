Шарапова появилась на публике со своим избранником

Росийская теннисистка Мария Шарапова была замечена в компании основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на безымянном пальце правой руки у Шараповой было кольцо.

Ранее Федерация тенниса России (ФТР) подтвердила информацию о том, что Мария Шарапова возобновила тренировки под руководством Томаса Хогстедта.

@MariaSharapova, Alexander Gilkes and Estelle La Porte shopping in the Hamptons in New York City yesterday pic.twitter.com/mREQhLIEVs