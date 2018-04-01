Поветкин нокаутировал британца Прайса в пятом раунде

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в поединке против британца Дэвида Прайса, сообщает ТАСС.

Поветкин в пятом раунде нокаутировал своего соперника и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

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Благодаря этой победе россиянин сохранил право на бой за титул суперчемпиона мира WBA, которым владеет еще один британский боксер Энтони Джошуа.

Теперь на счету Поветкина 34 победы (из которых 24 — нокаутом) в 35 боях.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.