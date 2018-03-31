Карпов считает акцию по срыву чемпионата мира провалившейся

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов считает, что бойкот чемпионата мира по футболу в России, который объявили лидеры западных стран, ничего не принес.

«В целом, я думаю, что акция по срыву ЧМ-2018 в России провалилась. Желание было большое — отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Но масштабная акция пропалилась. Сейчас будут действовать по мелочи», — цитирует Карпова НСН.

Ранее Карпов ответил на призыв Гарри Каспарова бойкотировать чемпионат мира в России.