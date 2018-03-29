Федерации футбола Украины не приедет на Конгресс ФИФА в Москву

Представители Федерации футбола Украины не посетят 68-й Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет перед стартом чемпионата мира 11-13 июня в Москве. Об этом сообщает «Советский спорт».

Главной частью Конгресса станут выборы организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года. Делегация рассмотрит кандидатуру Марокко и объединенную заявку США, Канады и Мексики.

Ранее Украина отказалась реализовывать свою квоту на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.