Игроки сборной Франции не слышали проявлений расизма в матче с командой России

Футболисты сборной Франции не заметили проявления расизма в товарищеском матче с командой России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Le Figaro, все футболисты сборной Франции, в том числе Поль Погба и Усман Дембеле, которые возможно и стали целями оскорблений покинули поле в хорошем расположении духа.

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Никто из них не заявил о расизме. Все французы отмечали хорошую атмосферу на матче и организацию.

Ранее сообщалось, что РФС начал расследование случая расизма в матче сборных России и Франции.