«Сент-Луис» одолел «Сан-Хосе» благодаря дублю Тарасенко
«Сент-Луис Блюз» дома вырвали победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
У «акул» в основное время матча шайбы забросили Эвандер Кейн и Джо Павелски. В составе «Сент-Луиса» авторами голов стали Оскар Сундквист и российский форвард Владимир Тарасенко, который, оформив дубль, принес своей команде победу благодаря точному броску в овертайме.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Кейн (Карлссон, Бернс) — 06:26,
1:1 — Сундквист (Парэйко, Данн) — 17:43,
1:2 — Павелски (Бернс) — 27:07 (5x4),
2:2 — Тарасенко (Шенн, Пьетранджело) — 32:03 (5x4),
3:2 — Тарасенко (Соботка) — 62:33 (3x3)
THANK YOU AND GOOD NIGHT! TARASENKO GIVES THE BLUES SIX WINS IN A ROW! pic.twitter.com/Qh7Lh5IWaT— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 марта 2018 г.