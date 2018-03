«Сент-Луис» одолел «Сан-Хосе» благодаря дублю Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» дома вырвали победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

У «акул» в основное время матча шайбы забросили Эвандер Кейн и Джо Павелски. В составе «Сент-Луиса» авторами голов стали Оскар Сундквист и российский форвард Владимир Тарасенко, который, оформив дубль, принес своей команде победу благодаря точному броску в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Кейн (Карлссон, Бернс) — 06:26,

1:1 — Сундквист (Парэйко, Данн) — 17:43,

1:2 — Павелски (Бернс) — 27:07 (5x4),

2:2 — Тарасенко (Шенн, Пьетранджело) — 32:03 (5x4),

3:2 — Тарасенко (Соботка) — 62:33 (3x3)

THANK YOU AND GOOD NIGHT! TARASENKO GIVES THE BLUES SIX WINS IN A ROW! pic.twitter.com/Qh7Lh5IWaT