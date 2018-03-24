В Госдуме призвали не критиковать ушедших в бар после разгрома от Бразилии футболистов

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал инцидент с участием защитников сборной России Романом Нойштедтером и Константином Раушем, которые были замечены в одном из московских ночных клубов после поражения национальной команде Бразилии. По его мнению, футболистов необходимо оставить в покое и не критиковать.

«Такие поступки не вызывают у меня положительных эмоций. Но не в смысле отношения к ним. А в плане заинтересованности к таким поступкам со стороны СМИ и общественности. Игроки на работе были, футболисты — нормальные живые люди. Они могут ходить в клубы, в рестораны, заниматься чем угодно в свободное время, которое для этого и существует. Поэтому нет ничего страшного в том, что они сходили в заведение после встречи с бразильцами. Да, сборная уступила. Все игроки должны две недели плакать?» — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

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Нойштедтер и Рауш посетили ночной клуб после игры с командой Бразилии, в котором россияне проиграли со счетом 0:3. Сами игроки участия в матче не принимали: Нойштедтер остался на скамейке запасных, а Рауш не был включен в заявку на матч.

Ранее сообщалось, что РФС оштрафовал футболистов за нарушение режима.