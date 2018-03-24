Камболов покинул расположение сборной России из-за травмы
Защитник казанского «Рубина» и сборной России Руслан Камболов покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает ТАСС
По информации пресс-службы сборной, футболист, вызванный вместо травмированного Александра Кокорина, получил мышечное повреждение на одной из тренировок.
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Камболов не смог принять участие в контрольном матче против команды Бразилии.
Следующую встречу сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против Франции.
Футболист национальной сборной России Руслан Камболов, имеющий незначительное мышечное повреждение, покинул расположение сборной и продолжит лечение в клубе.— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2018 г.
Желаем Руслану скорейшего возвращения в строй! pic.twitter.com/LxVta9yWSN