Камболов покинул расположение сборной России из-за травмы

Защитник казанского «Рубина» и сборной России Руслан Камболов покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает ТАСС

По информации пресс-службы сборной, футболист, вызванный вместо травмированного Александра Кокорина, получил мышечное повреждение на одной из тренировок.

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Камболов не смог принять участие в контрольном матче против команды Бразилии.

Следующую встречу сборная России проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против Франции.