Златан Ибрагимович, подписавший контракт с клубом чемпионата США «Лос-Анджелес Гэлакси» для своего приветствия выкупил страницу в журнале LA Times. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Goal.com.

Ранее стала известна зарплата шведа в новой команде.

Zlatan announcing his move to LA Galaxy is peak Zlatan!



( via @latimes) pic.twitter.com/dPSqvTi27C