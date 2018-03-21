WADA будет настаивать на запрете международных стартов в России

Генеральный директор Всемирное антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил о запрете на проведение международных стартов в странах, не выполняющих правила организации. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Мы будем настаивать на том, чтобы федерации не проводили крупные соревнования в странах, которые не выполняют требования WADA по соответствию. Новые правила ничего не изменят в этом смысле», — заявил Ниггли.

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В числе проблемных стран, по мнению WADA, также находится Россия.

Ранее Ниггли заявил, что проведение заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени не противоречит кодексу WADA.