Стал известен самый высокооплачиваемый футболист России

По итогам рейтинга зарплат игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста. Об этом сообщает Sports.ru.

Самым высокооплачиваемым футболистом в РФПЛ признан полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес. Его заработок составляет €5 млн в год. На втором месте в рейтинге расположился хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (€4,5 млн в год). Также в рейтинге на третьем месте оказался одноклубник Паредеса сербский защитник Бранислав Иванович (€4,1 млн в год).

Реклама

Самым высокооплачиваемым российским игроком стал нападающий Артем Дзюба, расположившийся на шестом месте рейтинга с доходом €3,6 млн в год.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность вызова в сборную России Дзюбы и Олега Шатова.