Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер объявили о рождении ребенка
Бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович и чемпион мира по футболу немец Бастиан Швайнштайгер объявили о рождении ребенка, сообщает ТАСС.
«Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах», — написала Иванович твиттере.
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«Добро пожаловать в мир, наш малыш! Мы так счастливы», — написал Швайнштайгер.
Ранее у футболиста «Барселоны» Лионеля Месси родился третий сын.
Welcome to the world our little boy ��. Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger �� pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 19 марта 2018 г.
Welcome to the world our little boy!���� We are so happy.❤️ @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 19 марта 2018 г.