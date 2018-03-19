Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер объявили о рождении ребенка

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер после церемонии бракосочетания в Венеции Luigi Costantini/AP

Бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович и чемпион мира по футболу немец Бастиан Швайнштайгер объявили о рождении ребенка, сообщает ТАСС.

«Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах», — написала Иванович твиттере.

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«Добро пожаловать в мир, наш малыш! Мы так счастливы», — написал Швайнштайгер.

Ранее у футболиста «Барселоны» Лионеля Месси родился третий сын.