Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Эдмонтоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отличился Никита Кучеров, для которого эти шайбы стали 35-й и 36-й в сезоне. Еще один гол на счету Виктора Хедмана. У «Эдмонтона» отметился Тай Рэтти.

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Защитник «молний» Михаил Сергачев провел на льду 12 минут 28 секунд, не отметившись результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский не принимал участия в матче. Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев сыграл 10 минут 23 секунды, не набрав очков.

«Тампа» прервала двухматчевую серию поражений.

В другом матче дня «Вегас Голден Найтс» обыграл «Калгари Флеймз» со счетом 4:0.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

0:1 — Рэтти — 00:14

1:1 — Хедман (Пойнт) — 15:12

2:1 — Кучеров (Стэмкос) — 22:24 (5х4)

3:1 — Кучеров (Миллер, Стэмкос) — 51:34