Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента
Сборная России по футболу вместе с тренерским и административным штабом проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня не тот случай, когда надо говорить о нас, как о команде или футболистах, ведь мы в первую очередь граждане России. Сегодня нас это застало во время сбора. На полчаса сдвинули нашу подготовку», — сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.
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Члены сборной России проголосовали на избирательном участке №3026 учебно-тренировочной базы хоккейного клуба «Динамо» в Новогорске.
Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук также проголосовали на выборах президента России.