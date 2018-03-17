Фанатам «Спартака» запретили проносить на стадион баннер в память о Табакове
Болельщики «Спартака» не смогли пронести на стадион в Казани посвященный Олегу Табакову баннер, сообщает «Р-Спорт».
Инцидент произошел перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу, где красно-белые играли с «Рубином».
«Баннер был запрещен к проносу на «Казань-Арену» из-за того, что на него не было правильно оформленных документов», — рассказал источник агенства.
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Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Матч «Рубин» — «Спартак» завершился со счетом 1:2.