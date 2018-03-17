ЦСКА победил «Йокерит» и увеличил отрыв в серии плей-офф
ЦСКА победил «Йокерит» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Михаил Григоренко и Сергей Андронов.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу российского клуба.
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Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 2-й матч
ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Григоренко (Попов, Ничушкин) – 25:12
2:0 – Андронов (Телегин, Нестеров) – 46:00 (4x4)