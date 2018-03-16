Ветеран ЦСКА назвал игру армейцев против «Лиона» лучшей в сезоне

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» поделился мнением об ответном матче красно-синих с французским «Лионом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, армейцы, которые одержали победу со счетом 3:2, показали свою лучшую игру в сезоне.

«Я изначально предполагал, что в гостях армейцы смогут забить два мяча, хоть и проиграли дома с минимальным счетом. Оборона у «Лиона» не блещет, и это было заметно еще в Москве. Думаю, что ЦСКА показал лучшую игру сезона. Футболисты выполнили все установки и свои функциональные обязанности. Великолепен был Игорь Акинфеев, который потащил несколько мячей. Когда вратарь играет хорошо, то это психологически важный момент, и для своих, и для соперников, которые начинают сомневаться, а смогут ли забить», — сказал Пономарев.

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Кроме того, он отметил игру полузащитника ЦСКА Александра Головина, который отметился одним забитым мячом.

«Отлично проявил себя Александр Головин. Я обычно его критикую, потому что он не всегда вовремя отдает пас и зачастую он играет за счет партнера, что неправильно. В этот раз Головин действовал очень грамотно и правильно — вовремя открывался, пасовал и вел игру. Он был душой команды и ее мотором», — заключил Пономарев.

В матче «Лион» — ЦСКА армейцы одержали победу со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Головин победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.