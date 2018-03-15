Экс-форвард «Зенита» Кержаков возглавил юношескую сборную России

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков занял пост главного тренера юношеской национальной сборной, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), соглашение с Кержаковым рассчитано до конца 2019 года.

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«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в Высшую школу тренеров, меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд, за это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах.

Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение, и очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу — с будущим нашего футбола», — сказал Кержаков.

35-летний россиянин завершил карьеру футболиста летом 2017 года. До этого он выступал за «Зенит», «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В активе Кержакова три золотые медали чемпионата России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Испании.