Роднина: украинские атлеты много теряют из-за бойкота соревнований в России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России. По ее мнению, бойкот не является эффективным решением проблем.

«Мы всегда как раз заявляли о том, что спорт — вне политики, и стараемся этого придерживаться. Даже в самых тяжелых условиях мы всегда выступали, команды отправляли на любые соревнования, и бойкот это уже давно не способ решения вопросов. Спортсмены, я думаю, много теряют, потому что любое соревнование — это, кроме того, что это и победы, и результаты, это то, к чему спортсмен долго готовится», — цитирует Роднину «РИА Новости».

Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.