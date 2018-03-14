Колосков: бойкот соревнований в России нанесет вред украинским спортсменам

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.

«Лично для меня этот шаг украинских чиновников стал неожиданностью. Откровенно говоря, неприятное решение. Нас всегда учили, что спорт должен быть вне политики, что спорт объединяет, а не разъединяет людей, что он воспитывает в нас самые лучшие человеческие качества, которые проявляются на соревнованиях. Не случайно ведь, что во время Олимпиад в свое время прекращались воины… Но эти люди, которые выносили вердикт о бойкоте, к сожалению, не понимают, что любая изоляция она наносит наибольший вред не той стране, куда не едут, а самим спортсменам», — сказал он.

Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.