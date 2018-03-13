Гонщик «Уильямса» Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой «Формулы-1»

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от старта своего первого чемпионата. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Основная сложность в дебютной гонке в том, что все будет в новинку, и ты, по сути, всю гонку будешь ориентироваться на ощущения, нежели на проверенный опыт. С одной стороны, это не очень хорошо, с другой — может быть, наоборот, хорошо», — сказал Сироткин.

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Он отметил, что если говорить о приемлемом результате, то стоит рассматривать его применительно не к дебютной гонке, а в целом к команде — насколько он позволит машине реализовать себя.

«Поэтому задача, которую я перед собой ставлю, — сделать то, что должен, и так, как умею, не пытаясь прыгнуть выше головы или сделать что-то сверхъестественное», — добавил пилот.

Новый сезон «Формулы-1» стартует этапом в Австралии, который пройдет с 23 по 25 марта.