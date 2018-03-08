Шипулин посвятил победу в спринте женщинам

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти, передает RT.

«Мое выступление посвящаю всем женщинам. Что касается гонки, то самочувствие было не самым лучшим. Неделю назад почувствовал, что моя форма начала идти вниз, потерял ту легкость, которая была. Я волновался, делал очень много восстановительных процедур», — сказал Шипулин в интервью «Матч ТВ».

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Ранее Шипулин занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.