Президент Аргентины планирует посетить финальный матч ЧМ-2018 в России

Президент Аргентины Маурисио Макри в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным выразил намерение посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я очень надеюсь еще побывать здесь, хочу приехать со своей дочерью Антонией, которая постоянно говорит о чемпионате мира по футболу, хочу приехать на финальный матч. Надеюсь, что мы будем играть в финальном матче и чтобы мы были более удачливы, чем Бразилия. Но самое главное — это, конечно, участвовать в соревновании. Господь бог и Месси скажут, сможем ли мы выиграть кубок мира по футболу», — цитирует Макри «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт президента России.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил на ЧМ-2018 президента и болельщиков Аргентины.