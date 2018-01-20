Нурмагомедов про бой с Фергюсоном: тирамису уже давно в прошлом

Российский боец смешанного стиля (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что сможет победить американца Тони Фергюсона в стойке. Слова спортсмена передает ТАСС.

«Я не борец и не грэпплер, я могу побить Тони и в стойке. Это не время Тони, это время Хабиба. Тирамису уже давно в прошлом», — сказал Нурмагомедов.

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Поединок состоится 7 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 223.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона станет титульным.