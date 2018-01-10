Фуркад и Бе поделили малый Хрустальный глобус КМ в индивидуальных гонках

Француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе набрали по 108 очков в зачете индивидуальных гонок и поделили малый Хрустальный глобус Кубка мира по биатлону, сообщает ТАСС.

На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Фуркад занял первое место, а Бе — третье. Это была последняя индивидуальная гонка на Кубке мира в нынешнем сезоне.

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В общем зачете лидирует Фуркад (612 очков). Второе место занимает Бе (562), третьим идет представитель Словении Яков Фак (399).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию индивидуальной гонки в Рупольдинге.